Verfolgungsjagd mit Moped: 17-Jähriger flüchtete vor Polizei

Nachdem die Streife dem Lenker durch Blaulicht und Folgetonhorn eindeutige Anhaltezeichen gab, versuchte der Lenker, welcher am Sozius eine Frau beförderte, sich der Anhaltung zu entziehen. Die Streife nahm in gesichertem Abstand die Verfolgung auf. Der Lenker versuchte mit mitunter waghalsigen Fahrmanövern und einer Geschwindigkeit von bis zu 90km/h den Beamten zu entkommen. Die Nachfahrt verlief vom Zentrum von Aschach an der Donau über den Treppelweg entlang der Donau bis ins Stadtgebiet von Eferding/Unterschaden. Während der Nachfahrt setzte der Mopedfahrer zahlreiche massive Verkehrsübertretungen und gefährdete Fußgänger und Radfahrer. An einem Schranken im Ortsteil Brandstatt konnte er sich der Anhaltung endgültig entziehen.

Und dann fand die Polizei das Moped…

Bei der folgenden Fahndung im Nahbereich fanden die Polizisten das Moped an einem Lagerplatz in Oberschaden, das dort etwas versteckt abgestellt worden war. Der Zulassungsbesitzer, ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Eferding, konnte an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Der Probeführerscheinbesitzer zeigte sich geständig, mit dem Moped unterwegs gewesen zu sein. Bei der Frau am Sozius handelte es sich um seine Freundin. Ein Alkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 0,2 Promille. Beim Rollentest erreichte das Moped 118 km/h. Der 17-Jährige muss mit zahlreichen Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Eferding. Die Kennzeichentafeln, die er zuhause aufbewahrt gehabt hatte, wurden ihm abgenommen.