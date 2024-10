Bienenhütte in Flammen: Brannte mit sämtlichen Tieren nieder

Bei einer Bienenhütte in Weiz kam es am gestrigen Sonntag zu einem Vollbrand.

Vollbrand in Schachen am Römerbach in Weiz: „Das Feuer brach gegen 22 Uhr aus, die Hütte stand frei in einem Garten. Die Feuerwehren Pischelsdorf und Romatschachen konnten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern“, berichtet die Polizei. Die Brandursachenermittlungen werden am heutigen Montag fortgesetzt.

©FF Pischelsdorf Die Hütte brannte… ©FF Pischelsdorf …mit sämtlichen Tieren nieder.

