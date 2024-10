Diebstahl am Berg: E-Bike verschwindet während Wanderung

Am 6. Oktober 2024 unternahmen zwei Österreicher eine Bergtour zum großen Galtenberg in Alpbach. Dafür fuhren sie mit zwei E-Bikes zum Hochleger der Farmkehrhütte und stellten dort ihre Fahrräder unversperrt ab. Bei der Rückkehr gegen 15.00 Uhr war nur noch ein E-Bike am Abstellplatz. Nach Sichtung einer Videoüberwachungsanlage konnte ein Tatverdächtiger mit dem Fahrrad um 15.24 Uhr in Alpbach gesehen werden.

Beschreibung des Mannes

Mittleres Alter, braune kurze Haare, Bart, Camouflage-Hose, dunkle Jacke, schwarze, leichte Turnschuhe. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Um zweckdienliche Hinweise an die PI Kramsach (Tel. 059133/7213) wird ersucht.