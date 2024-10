Dreister SMS-Betrug: Frau überwies Hunderte Euro an falschen Sohn

Eine 64-jährige Klagenfurtertin wurde am Wochenende Opfer einer dreisten Betrugsmasche.

Ein bisher unbekannter Täter meldete sich am gestrigen Sonntag per SMS bei einer 64 Jahre alten Klagenfurterin und gab sich als ihr Sohn aus. Er gab vor, sein Mobiltelefon sei kaputt und er müsse dringend zwei Überweisungen in der Höhe von mehreren Tausend Euro tätigen. Die Frau überwies daraufhin mehrere Hundert Euro. Bei einem zufälligen Telefonat mit ihrem Sohn erhärtete sich der Verdacht, dass sie Opfer eines Betruges geworden war, und die Frau erstattete Anzeige.