Mehr Lehrlinge, mehr Chancen: Wien verzeichnet Anstieg bei Lehrstellen

Die Wirtschaftskammer Wien (WKW) präsentierte erfreuliche Zahlen zur aktuellen Situation. Als Schlüsselfaktor für diesen Erfolg gilt die enge Zusammenarbeit der Sozialpartner.

Deutlicher Anstieg bei Lehrlingen und Lehrstellen

Rund 3.400 Wiener Unternehmen bieten mittlerweile Lehrstellen an, was einen Anstieg von etwa 100 Betrieben im Vergleich zu 2019 bedeutet. Auch die Zahl der Lehrlinge verzeichnet einen positiven Trend: Sie ist auf etwa 15.500 gestiegen, was einem Zuwachs von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders erfreulich: Der Anteil der weiblichen Lehrlinge liegt inzwischen bei 40 Prozent, ein deutlicher Anstieg gegenüber 34 Prozent im Jahr 1990. Allein seit August 2023 ist die Zahl der Lehrlinge um 2.000 angewachsen. Rund ein Drittel der neuen Lehrlinge begann ihre Ausbildung im September.

Modernisierte Lehrberufe: Digitalisierung und Green Economy

Die Lehre in Wien passt sich den aktuellen Marktanforderungen an. Besonders in den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe sowie Banken und Versicherungen wurden die Lehrberufe modernisiert. Die WKW berichtete, dass rund 100 Lehrberufe inhaltlich aktualisiert wurden, wobei ein starker Fokus auf Digitalisierung liegt. Neue Berufe wie E-Commerce Kaufmann/-frau und Medizinprodukte Kaufmann/-frau stehen für diesen Fortschritt. Auch grüne Berufe, wie der Installationstechniker für Photovoltaik, gewinnen an Bedeutung. Der Bereich „Green Economy“, der etwa 30 Lehrberufe umfasst, ist ein zentrales Zukunftsthema. Förderprogramme der Stadt unterstützen diese Ausbildungswege, die mit dem Umweltschutz verknüpft sind.

Sozialpartnerschaft als Erfolgsfaktor

Die Sozialpartnerschaft spielt eine zentrale Rolle im Erfolg der Wiener Lehrlingsausbildung. Besonders die finanzielle Unterstützung für Betriebe, die erstmals Lehrlinge einstellen, und Initiativen wie die Lehrstellenakquise sind wichtige Treiber. Die Stadt Wien selbst ist der größte Ausbildner und bietet über 600 Lehrstellen in mehr als 20 Berufen an. Wien setzt zudem verstärkt auf die Förderung weiblicher Lehrlinge in technischen Berufen, insbesondere bei den Wiener Linien. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) betonte, dass die Lehre ein entscheidender Baustein im Kampf gegen den Fachkräftemangel ist und jungen Menschen eine solide berufliche Grundlage bietet.

Zukunftsfähigkeit und Klimaschutz im Fokus

Neben der Förderung der Fachkräfte sieht Ludwig die Lehrlingsausbildung auch als Teil der Klimaschutzziele Wiens. Modernisierte Ausbildungsinhalte und Förderungen in zukunftsorientierten Berufen sind ein Zeichen dafür, dass der Standort Wien auf eine nachhaltige und innovative Zukunft setzt.