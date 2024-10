Grenzenlose Freundschaft: Villach und Tolmin seit 10 Jahren verbunden

Die Städtepartnerschaft zwischen Villach und der slowenischen Stadt Tolmin gründet auf einer Geschichte, wie sie nur das Leben schreiben kann. Der damalige Villacher Bürgermeister Helmut Manzenreiter und zwei Wanderkollegen kehrten nach einem sehr langen Fußmarsch in einer Hütte in der Tolminer Bergwelt ein. Hüttenwirt Jože Dakskobler war auch Chef der Tolminer Feuerwehr und man fand sich gegenseitig sehr sympathisch. Manzenreiter beauftragte den damaligen Villacher Bezirksfeuerkommandanten Andreas Stroitz mit einer Einladung für Dakskobler. Dieser, unwissend, dass sein Hüttengast Bürgermeister von Villach war, reiste mit seinem damaligen Bürgermeister Uroš Brežan an. Mit diesem ersten Besuch legten die vier Gründerväter die Basis für die florierende und ganz besondere Städtepartnerschaft, die vor genau zehn Jahren offiziell besiegelt wurde.

©Olga Bereslavskaya | Tolmins Bürgermeister Alen Červ unterzeichnete die neue Partnerschaftsurkunde. ©Olga Bereslavskaya | Der neue Partnerschaftsvertrag zwischen Villach und Tolmin ist unterzeichnet. ©Karin Wernig | Günther Albel und Alen Červ pflanzten im Schillerpark einen Freundschaftsbaum.

Städtepartnerschaft in Villach erneuert

In Villach wurde diese nun zwischen Bürgermeister Günther Albel und seinem Tolminer Kollegen Alen Červ in einem sehr emotionalen Festakt erneuert. Die Gründerväter schilderten darin den Gästen aus Villach und Slowenien authentisch und launig, was damals wirklich geschah. In der Folge entwickelte sich – parallel zur grenzüberschreitenden Freundschaft – ein reger Kontakt zwischen den Feuerwehren und der Feuerwehrjugend beider Städte, gegenseitige Besuche und Feste, Villacher Fasching, Kirchtag und Advent sind für die Tolminer seither Pflicht. In wenigen Wochen wird die Partnerschaft auch in Tolmin mit einem Festakt erneuert.