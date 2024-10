Nächster schwerer Wanderunfall: Wieder trifft es einen 43-jährigen Steirer

Am gestrigen Sonntag kam es zur Mittagszweit zu einem Wanderunfall in der Kesselfallklamm in Semriach im Bezirk Graz-Umgebung. Dabei zog sich ein 43-jähriger Steirer Frakturen an beiden Armen zu und musste nach einer Taubergung durch den Rettungshubschrauber in das LKH Graz eingeliefert werden.

Steirer zog sich linke Unterschenkel-Fraktur zu

Zu einem weiteren Wanderunfall kam es in der Steiermark in den Abendstunden kurz vor 18 Uhr beim Abstieg von der Rottenmannerhütte im Gemeindegebiet von Sankt Georgen. Dabei stürzte ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung und zog sich beim Sturz eine Fraktur des linken Unterschenkels zu. Der 43-Jährige musste in das LKH Rottenmann eingeliefert werden. Es dürfte kein Fremdverschulden vorliegen.