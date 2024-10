NHL-Traum vertagt: Marco Kasper startet bei den Grand Rapids Griffin

Das Kärntner Eishockey-Talent Marco Kasper wird diese Saison nicht in der besten Eishockeyliga der Welt, der amerikanischen National Hockey League (NHL), spielen. Er schaffte den Sprung in den NHL-Kader der „Detroit Red Wings“ nicht und spielt nun für das Farmteam der Red Wings, die „Grand Rapids Griffins“, in der American Hockey League (AHL). In der Preseason trumpfte der 20-jährige Kasper mit zwei starken Treffern im Spiel gegen die Ottawa Senators sowie einem Assist im Spiel gegen die Chicago Blackhawks Ende September auf.