Bitcoin-Betrug: 360.000 Euro Schaden – IT-Fachmann vor Gericht

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024, 07:32 / ©pixabay

Ihm wird vorgeworfen, Anfang 2023 das Bitcoin-Konto eines oberösterreichischen Unternehmers geleert und damit einen Schaden von knapp 360.000 Euro verursacht zu haben.

Vom IT-Vertrauten zum Betrüger

Der Angeklagte war im Unternehmen des Opfers für IT-Angelegenheiten verantwortlich und wurde auch damit beauftragt, Firmengelder in Bitcoin zu investieren. Über die Jahre entwickelte sich eine Freundschaft zwischen dem Geschäftsführer der GmbH und dem IT-Fachmann, was dem 33-Jährigen zunehmendes Vertrauen verschaffte. Dieses Vertrauen soll der IT-Spezialist ausgenutzt haben, indem er Gelder aus der Krypto-Vermögensanlage auf seine eigenen Konten überwies. Laut Anklage finanzierte er so seinen kostspieligen Lebensstil, der immer aufwendiger wurde.

Zugriff auf Bitcoin-Konto erschlichen

Anfang 2023 soll der Angeklagte seinen Arbeitgeber getäuscht und sich vollen Zugriff auf das Bitcoin-Depot des Unternehmens verschafft haben. Er soll dieses Depot schließlich leergeräumt haben, was zu einem Schaden von rund 358.000 Euro führte.

Drei Jahre Haft drohen

Dem Angeklagten drohen bei einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft. Der Fall zeigt erneut, wie riskant es sein kann, sensible finanzielle Zugänge ohne ausreichende Kontrolle zu delegieren, insbesondere im Bereich von Kryptowährungen.