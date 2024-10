Unfall mit mehreren Fahrzeugen: Totalsperre wegen Hubschrauber-Einsatz

Auf der B54 kam es heute zwischen Kaindorf und Hartberg zu einem Verkehrsunfall, in welchen mehrere Fahrzeuge involviert waren. Die Straße musste auf Straßenkilometer 82,6 in beide Richtungen aufgrund einer Hubschrauberlandung komplett gesperrt werden, wie der ÖAMTC-Verkehrsservice um kurz nach 6 Uhr früh informiert. „Eine Umleitung via Pöllau wurde eingerichtet“, so der ÖAMTC.

#Update

Eine 26-jährige Lkw-Lenkerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt, wie die Polizei nun in einer Aussendung informiert. Näheres dazu kannst du hier nachlesen: Schwerer Verkehrsunfall: Lkw-Lenkerin (26) schwer verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2024 um 09:49 Uhr aktualisiert