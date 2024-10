Investitionsschub in Velden: Zehn Millionen Euro für Wassermaßnahmen

In Velden wurden in der letzten Gemeinderatssitzung einiges beschlossen.

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024, 08:15 / ©Daniel Schöffmann

Über die Trinkwasserversorgung und Prüfroutinen berichtete in der letzten Sitzung des Gemeinderats die stellvertretende Wasserreferentin DI Helga Tschernitz. Das Trinkwasser des Wasserwerkes Velden-Schiefling wird mehrfach jährlich untersucht und die Anlagen und Hochbehälter regelmäßig in Augenschein genommen. Zusätzlich sorgen UV-Anlagen für sauberes Wasser. Die nächste offizielle Untersuchung findet plangemäß Mitte Oktober statt.

Investition von zehn Millionen Euro, Wasserbezugsgebühren werden erhöht

Zur nachhaltigen Sicherstellung der Trinkwasserqualität und eines optimal funktionierenden Wasserleitungsnetzes sind ständig Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen erforderlich. Deshalb hat der Gemeinderat einstimmig einen Reinvestitionsplan für die nächsten zehn Jahre mit einem Gesamtvolumen von knapp zehn Mio. Euro beschlossen. Begonnen wird mit der Sanierung des Hochbehälters Laas, des Pumpwerks Wurzen und der Sanierung der Wasserleitung Karl-Fischer-Weg/Augsdorferstraße. Der Gemeinderat vergab die hierfür erforderlichen Aufträge. Die Finanzierung der geplanten Investitionen gelingt nicht zur Gänze aus eigenem Budget, Förderungen und Darlehen. Deshalb müssen auch die Wasserbezugsgebühren ab 1. Oktober 2024 auf 1,98 Euro/m³ und in den Folgejahren um fünf Prozent pro Jahr angehoben werden.

Heissenberger: Kritik an Bund und Land

Finanzreferentin Margit Heissenberger erläuterte im Zusammenhang mit dem Nachtragsvoranschlag, dass es dank der konstruktiven Zusammenarbeit und Sparmaßnahmen in allen Referaten gelungen ist, den veranschlagen Abgang (Defizit) für das Jahr 2024 von € 1,7 Mio auf unter € 1 Mio. zu reduzieren, trotz Reduzierung der Bundesertragsanteile um rund 300.000 und Mehrbelastungen durch Landesumlagen in Höhe von € 1,5 Mio. Sie kritisierte Bund und Land, die in ihren Maßnahmen säumig seien, ihre Versprechungen nicht gehalten haben sowie stets höhere Belastungen auf die Gemeinden übertragen und diese damit handlungsunfähig machen und ihnen jeglichen finanziellen Spielraum nehmen.

Befristete Bausperre zwecks Umstrukturierung

Die Quartiersentwicklung Velden schreitet voran. Die Fachbüros und die Gemeinde arbeiten intensiv an der Umsetzung ihres Ziels, den Bereich zwischen Klagenfurter Straße und der Kärntner Straße sowie zwischen Bahnhofstraße und Unterwinklernstraße entsprechend dem Masterplan und dem städtebaulichen Siegerprojekt umzustrukturieren. Als Nächstes sollen der Flächenwidmungsplan und die Bebauungsbestimmungen in diesem Gebiet geändert werden. Damit die Wirkung dieser beiden Raumplanungsinstrumente und die Entwicklungsziele der Gemeinde nicht beeinträchtigt werden, hat der Gemeinderat für diesen Bereich eine befristete Bausperre erlassen. Diese verhindert die Errichtung von neuen Gebäuden und baulichen Anlagen bis zur Rechtskraft der integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung.

Parkplätze bei Post und in Villacher Straße nun gebührenpflichtig

Bereits im April hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Kurzparkzonen-Parkplätze vom 1. April bis 31. Dezember jedes Jahres gebührenpflichtig sind. Ab 1. Oktober gilt dies auch für sämtliche Parkplätze bei der Post und in der Villacher Straße (Dr. Seidl). Die Gebührenpflicht und Parkdauer beträgt drei Stunden in der Zeit von 8 bis 18 Uhr.

Neue Preise bei Mittagessen für Kindergärten

Ein neuer Vertrag wurde auch mit Kurti’s Kinderküche als Bestbieter für die Herstellung und Zulieferung von Mittagsmahlzeiten an die Kindergärten abgeschlossen. Wesentliche Kriterien bei der Ausschreibung waren der Bioanteil, Qualitätskontrolle, Hygienerichtlinie und Warmhaltezeiten. „Die Kleinsten sollen bestmöglich versorgt werden, ab 1. Jänner 2025 um einen günstigeren Preis (83,80 pro Monat) als bisher“, heißt es aus dem Veldener Gemeinderat. Neu ist in den Kindergärten ab 1. Oktober die Einhebung eines Bastel-, Mal-, Werk- und Kreativbeitrages von fünf Euro pro Monat zur Deckung der anfallenden Kosten.

Erfolgreiche Tourismussaison

Bürgermeister Ferdinand Vouk zeigte sich erfreut über die erfolgreiche Sommersaison im Tourismus, berichtete über eine Vielzahl von verschiedenen Veranstaltungen, die den Ort und die Wirtschaft beleben sowie dass sieben Feuerwehrkameraden der Freiwilligen Feuerwehr Velden mit Fahrzeug und Gerät im Rahmen des KAT-Zuges der Feuerwehren Villach-Stadt und aus Villach-Land im Hochwassergebiet in Rust im Tullnerfeld die Einsatzkräfte vor Ort verstärkten.