Brutale Körperverletzung in Wolfsberg: 21-Jähriger vor Gericht

Heute um 9.30 Uhr startet am Klagenfurter Landesgericht der Prozess gegen einen 21-jährigen Deutschen, der wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung angeklagt ist. Er soll im April einen 45-jährigen Mann nach einem Lokalbesuch in Wolfsberg so stark auf den Betonboden gestoßen haben, dass er mit dem Schädel aufprallte und schwere Verletzungen erlitt. Der Mann musste sogar in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden, auch ein Luftröhrenschnit sei erforderlich gewesen. Zunächst wurde seitens der Polizei angenommen, dass der 45-Jährige gestürzt sei, doch Videoaufzeichnungen zeigten, was sich wirklich abgespielt hat. Heute muss sich der 21-Jährige vor Richter Oliver Kriz verantworten, es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2024 um 08:56 Uhr aktualisiert