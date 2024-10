Platz für 1.600 Kinder: Neue Bildungseinrichtung in Floridsdorf eröffnet

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024, 08:39 / ©Bild: Stadt Wien/Christian Fürthner).

Bildungseinrichtung mit vielseitigem Angebot

Auf rund 10.300 Quadratmetern bietet der neue Campus eine breite Palette an Bildungsangeboten: Einen Kindergarten mit sieben Gruppen, eine Ganztagsvolksschule mit 17 Klassen und eine Ganztagsmittelschule mit 16 Klassen. Darüber hinaus wurden eine Musikschule und ein Jugendzentrum in die Anlage integriert. Hier lernen über 1.600 Kinder und Jugendliche in einer topmodernen Umgebung.cIn der Musikschule Floridsdorf können Kinder und Jugendliche vom Elementaren Musizieren über Chor und Bands bis hin zu einem Orchester ihre musikalischen Talente entwickeln. Das Jugendzentrum „FloDo“ bietet ein Café mit Billardtisch, Wuzzler und Tischtennistischen – sowie ein DJ-Pult für eigene Disco-Events.

Nachhaltiger Bildungsbau

Der Bildungsbau wurde als Holz-Beton-Hybridbau mit einer begrünten Fassade errichtet und fügt sich nahtlos in die Bildungsmeile Franklinstraße ein. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr zeigte sich beeindruckt von der schnellen Umsetzung der modernen Einrichtung. Auch Bezirksvorsteher Georg Papai sieht in der neuen Schule einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Bildungsqualität im Bezirk Floridsdorf.