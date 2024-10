Tödliche Fußtritte vor Grazer Lokal: 29-Jähriger unter schweren Vorwürfen

Ein 29-Jähriger muss sich am Montag im Grazer Straflandesgericht wegen Mordes und wegen versuchter schwerer Körperverletzung vor einem Geschworenensenat verantworten. Er soll am 27. Jänner einem Mann vor einem Lokal in Graz-Straßgang so heftige Fußtritte versetzt haben, dass dieser an den Folgen einer Fettembolie gestorben ist. Zuvor soll er in dem Café noch einen anderen Mann durch einen Kopfstoß verletzt haben. Näheres dazu hier: Streit in Gries eskalierte: Mann (54) verstarb an schweren Verletzungen. Der Beschuldigte gab bisher an, in Notwehr gehandelt zu haben.

Tat aus Eifersucht?

Der Angeklagte kam in das Lokal und sah seine Freundin mit einem anderen Mann sprechen. Er ging hin, packte den völlig Überraschten am T-Shirt und versetzte ihm mit dem Kopf einen Stoß ins Gesicht. Der Mann begann stark zu bluten, der Angreifer verließ das Lokal. Ein Freund des Opfers kam ihm nach und wollte ihn zur Rede stellen. Daraufhin trat der 29-Jährige so heftig zu, dass der Mann an den Folgen der Verletzungen starb. Der Prozess ist für zwei Tage (7. und 14. Oktober) anberaumt. Es gilt die Unschuldsvermutung. (APA/red, 7. 10. 24)