Jägerin schoss auf Bundeswehrsoldaten: Gab es eine Vorwarnung?

Im September ereignete sich in einem Wald bei Friesach ein ungewöhnlicher Vorfall: Eine 68-jährige Kärntner Jägerin saß in der Nacht auf einem Hochsitz und sah plötzlich Gestalten im Wald in rund zehn Meter Entfernung. Bei diesen handelte es sich um Soldaten der deutschen Bundeswehr, die in dem Waldstück eine Übung durchführten. Diese soll die Jägerin für Terroristen gehalten haben, von denen sie sich bedroht fühlte, weswegen sie einen Schluss abfeuerte. Diese Erklärung hielt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt für plausibel und stellte die Ermittlungen gegen die Frau ein. Doch nun gibt es laut Bericht der Kronen-Zeitung neue Zeugenaussagen, die die Frau belasten.

Abweichende Aussagen: Gab es eine Warnung vor dem Schuss?

Die Soldaten sollen laut der Kronen-Zeitung ausgesagt haben, dass der Schuss von der Frau ohne Vorwarnung und direkt, nachdem sie im Wald ausgestiegen waren, abgegeben worden sein soll. Die Jägerin hatte jedoch angegeben, die Männer vor Schussabgabe mehrmals angesprochen zu haben. Laut Aussagen der Soldaten soll das Gewehr auch während eines Gesprächs mit der Frau für zehn Minuten weiterhin auf sie gerichtet gewesen sein. Nun wollen die Soldaten einen Fortführungsantrag an die Klagenfurter Staatsanwaltschaft stellen, wie die Krone berichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2024 um 09:25 Uhr aktualisiert