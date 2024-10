„Schwierige Entscheidungen“: Traditionsbetrieb schließt nach 43 Jahren

„Im vergangenen Jahr mussten wir viele schwierige Entscheidungen treffen und teilen Ihnen nun die Schließung unseres Geschäfts mit.“ Diese Worte sind auf der Website des langjährigen Linzer Traditionsbetriebs „Logo“ aktuell zu lesen.

Wo die Firma „Logo“ ihre Standorte hatte

Seit über 40 Jahren gibt es das Geschäft, das sich darauf spezialisiert hat, „wertvolles Spielzeug“ sowohl für Kindergärten als auch für Privatpersonen zu verkaufen. War man Anfang der 1980er-Jahre noch in der Christian Coulinstraße zu Hause, hat sich 1984 die Firma „Logo“ in der Stockhofstraße entwickelt. Der Kundenstamm ist dabei breit gefächert.

Diese oberösterreichischen Einrichtungen zählen zu den „Logo“-Kunden: Kindergärten

Krabbelstuben und Horte

Krankenhäuser

Seniorenheime

Mutterberatungsstellen

Ergotherapeuten

Logopäden und Kinesiologen

Kinderärzte

„Logo“ schließt mit Ende des Jahres

Nach etwas mehr als 43 Jahren wird all das jedoch der Vergangenheit angehören. „Logo“ wird nämlich mit Ende des Jahres 2024 seine Pforten schließen. Ob das Geschäft in anderer Form weitergeführt wird und was mit den Geschäftsflächen geschieht, ist noch nicht bekannt. Abschließend richtet man sich noch an die Kunden: „Für Ihre langjährige Treue als Kunde bedanken wir uns herzlich.“