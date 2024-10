Lkw brennt auf Pyhrnautobahn: Vollbrand des Sattelanhängers

Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu einem LKW Brand aus auf die Pyhrn-Autobahn aus.

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024, 09:39

Ein 31-jähriger Lkw-Lenker aus Bosnien fuhr am 7. Oktober 2024 mit seinem Sattelkraftfahrzeug auf der Pyhrnautobahn A9 in Fahrtrichtung Wels. Vermutlich aufgrund einer Überhitzung platzte gegen 2.45 Uhr der linke Hinterreifen des Sattelanhängers. Der Lenker versuchte das Fahrzeug bis zum nächsten Parkplatz der A9, Maisdorf Ost zu verbringen, kam jedoch am Verzögerungsstreifen zum Stillstand. Der Lenker bemerkte, dass der linke hintere Reifen zu Brennen begonnen hatte. Er versuchte mit einem Handfeuerlöscher noch den Brand zu verhindern, welches ihm jedoch nicht gelang.

Autobahn drei Stunden gesperrt

Daraufhin hängte er das Sattelzugfahrzeug vom Sattelanhänger ab, um ein Übergreifen des Brandes auf das Zugfahrzeug zu verhindern. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Sattelanhänger bereits in Vollbrand. Der Brand konnte von den eingesetzten Feuerwehren unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Sattelanhänger samt Ladung brannte vollständig aus. Die A9 war zwischen Inzersdorf und Ried im Traunkreis in Fahrtrichtung Wels für ca. drei Stunden gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2024 um 10:00 Uhr aktualisiert