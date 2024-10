Schwerer Verkehrsunfall: Lkw-Lenkerin (26) verletzt

Auf der B54 kam es heute zwischen Kaindorf und Hartberg zu einem Verkehrsunfall. Die Straße musste auf Straßenkilometer 82,6 in beide Richtungen aufgrund einer Hubschrauberlandung komplett gesperrt werden, wie der ÖAMTC-Verkehrsservice um kurz nach 6 Uhr früh informiert. „Eine Umleitung via Pöllau wurde eingerichtet“, so der ÖAMTC. Näheres dazu hier: Unfall mit mehreren Fahrzeugen: Totalsperre wegen Hubschrauber-Einsatz.

Nähere Details zum Unfall

Nun gibt die Polizei in einer Aussendung nähere Informationen zu dem Unfall bekannt: Eine 26-Jährige aus dem Bezirk Hartberg war mit einem Sattelkraftfahrzeug auf der B54 von Kaindorf kommend in Richtung Hartberg unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache vermutlich in das rechte Bankett der Straße fuhr. Durch ein vermutliches Gegenlenken geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kippte um. Dabei schlitterte der LKW in den linken Straßengraben und den angrenzenden Acker.

26-jährige LKW-Fahrerin schwer verletzt

„Die 26-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit dem Österreichischen Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Graz gebracht“, heißt es von der Polizei. Aufgrund des Einsatzes und der Fahrzeugbergung war die B54 in dem Bereich für die Dauer der Tätigkeiten gänzlich gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2024 um 09:50 Uhr aktualisiert