Kletterunfall in Tirol: Tschechisches Paar mit Hubschrauber gerettet

Eine 40-jährige Tschechin und ein 50-jähriger Tscheche stiegen am 6. Oktober 2024 gegen 7 Uhr von der Gramaialm im Gemeindegebiet von Pertisau in die Klettertour *Herzschlag der Leidenschaft* ein. Nach einer Kletterzeit von ca. 12 Stunden befand sich die 40-Jährige im Nachstieg und rutschte ca. 200 Meter unterhalb des Sonnjoch-Gipfels im Gemeindegebiet von Vomp plötzlich aus unbekannter Ursache aus, wobei sie sich eine Handgelenksverletzung zuzog. Durch die Verletzung war eine Fortsetzung der Tour nicht mehr möglich, weshalb die beiden Personen gegen 18.53 Uhr einen Notruf absetzten. Aufgrund der beginnenden Dunkelheit wurde von der Rettungsleitstelle ein nachtflugtauglicher Rettungshubschrauber angefordert sowie die Bergrettung und Alpinpolizei verständigt.

Per Tau gerettet

Die Besatzung des Rettungshubschraubers konnte die beiden Tschechen beim Erkundungsflug gegen 19.50 Uhr in der Wand sichten und diese anschließend mittels Seilwinde bergen. Nachdem die beiden Personen vom Rettungshubschrauber in der Gramai abgesetzt wurden, traten sie selbständig die Heimreise an. Ärztliche Hilfe wurde von der unbestimmten Grades verletzten 40-jährigen Tschechin nicht in Anspruch genommen.