Zwei Italientiefs bringen Schlechtwetter nach Kärnten

Auf die Kärntnerinnen und Kärntner wartet diese Woche wechselhaftes Wetter. Im Zweitagesrhythmus wechseln sich Sonne und Regen ab. Wir haben mit dem Meteorologen Gerhard Hohenwarter von der GeoSphere Austria gesprochen.

Italientiefs sorgen für große Regenmengen in Kärnten

Dienstag- und Donnerstagnachmittag sorgen Italientiefs für nasses Wetter in Kärnten. „Besonders in Oberkärnten und in den Karawanken, aber auch im Klagenfurter Becken wird Regen erwartet“, erklärt Hohenwarter im Gespräch mit 5 Minuten. Auch in Unterkärnten soll es vor allem morgen Abend und in der Nacht auf Mittwoch zu Regenfällen kommen, diese dürften aber weniger stark ausfallen. „Am meisten regnen wird es voraussichtlich in den südlichen Landesteilen, im Gailtal und in den Karawanken erwarten wir bis zu 50 Liter pro Quadratmeter“, so der Experte.

Milde Temperaturen bringen Schneeschmelze in Kärnten

Laut Hohenwarter seien trotz der teils größeren Niederschlagsmengen keine groben Probleme zu erwarten: „Der Schnee wirkt bei der ersten Regenphase morgen noch dämpfend und nimmt den Niederschlag ein bisschen auf.“ Trotz des trüben Wetters bleiben die Temperaturen in den nächsten Tagen relativ mild und erreichen Höchstwerte von bis zu 20 Grad. Diese warmen Oktobertemperaturen sorgen auch dafür, dass der bereits gefallene Schnee auf Kärntens Bergen in den nächsten Tagen schmelzen wird. Hohenwarter dazu: „Schnee ist bei den Niederschlägen diese Woche nicht zu erwarten, die Schneefallgrenze liegt bei über 3.000 Metern. Bis Freitag wird der bereits gefallene Schnee durch die Regenfälle dann auch verschwunden sein, auch zum Beispiel am Dobratsch.“

Wochenende zwischen Nebel und Sonne

„Nach Donnerstag ist in Kärnten mit ruhigerem Wetter zu rechnen“, erklärt der Meteorologe. Voraussichtlich bleibt es danach für einige Tage trocken, vor allem am Freitag wird sehr sonniges Wetter erwartet. „Am Samstag könnte sich in den Kärntner Becken jedoch zäher Hochnebel bilden“, so Hohenwarter abschließend.