Verwirrung um Salmonellen-Rückruf bei Spar

In der vergangenen Woche hat ein Zettel an den Kassen der österreichischen „Spar“-Supermärkte für Aufregung gesorgt. Auf diesem wurde ein beliebtes Nudelprodukt von „Recheis“ zurückgerufen, weil in einer Probe Salmonellen gefunden wurden. Wenige Tage später wurde dann bekannt, dass dieses Produkt nie in den Supermärkten angekommen sei. Mehr dazu hier: Salmonellen-Gefahr: SPAR ruft beliebte Nudeln zurück. Doch auch heute noch, Tage später, sind die Aushänge an den Kassen zu finden. Wir haben nachgefragt, was es mit diesem Rückruf nun genau auf sich hat.

©5 Minuten Immer noch wird an den Spar-Kassen vor einer Verunreinigung durch Salmonellen in einem Nudel-Produkt von „Recheis“ gewarnt.

Rückrufe wurden aus Vorsicht an „Spar“-Märkte geschickt

„Spar“-Pressesprecherin Nicole Berkmann erklärt gegenüber 5 Minuten, dass man eine Meldung an einem Freitag erhalten habe, es gebe Salmonellen in den besagten Nudeln. Die genannte Charge sei zudem bereits im Großhandels-Lager gewesen. „Wir konnten an diesem Tag aber nicht mehr verifizieren, ob die genannte Charge bereits in die Märkte ausgeliefert wurde. Aus Vorsicht haben wir dann eine Meldung an die Märkte geschickt und dann wurde der Aushang gemacht“, heißt es weiter. Erst später stellte sich dann heraus, dass die Ware tatsächlich nicht an die Märkte ausgeliefert worden sei. „Wir sind gerade dabei, die Aushänge wieder einzusammeln“, so Berkmann abschließend.

Rückruf hat „zu großer Verunsicherung geführt“

Der Rückruf habe, erklärt „Recheis“-Pressesprecherin Juliane Dillersberger auf Nachfrage von 5 Minuten, „zu großer Verunsicherung geführt“. Auch sie meint, die Ware sei weder in die Filialen gelangt, noch wurde sie zum Verkauf angeboten. Die Ware wurde bereits zuvor zurückgenommen und sei vorschriftsgemäß entsorgt worden. Eine routinemäßige Überprüfung vom 23. September 2024 hätte positiv auf „Salmonella“ angeschlagen. Da man das Ergebnis zeitnah erhalten habe, seien die Produkte bereits vorher aus den Zentrallagern zurückgenommen worden.

„Dies ist ein absoluter Einzelfall“

„Sämtliche Produktkontrollen der letzten Jahre waren immer negativ und dies ist ein absoluter Einzelfall“, weiß Dillersberger weiter. Die Lebensmittelsicherheit habe für „Recheis“ oberste Priorität. Man würde permanent die eigenen Prozesse testen und überwachen, „parallel wird unser Unternehmen mehrfach, praktisch monatlich, von externen Stellen auditiert“. Auch dort würden die Ergebnisse immer „ausgezeichnete Werte auf höherem Niveau“ bescheinigen. Man habe einen mikrobiologisch hochwertigen Produktionsprozess und Überwachungsfunktionen, „die uns genau in so einem Fall unser Sicherheitsversprechen einhalten lassen“, so die Pressesprecherin im Statement gegenüber 5 Minuten abschließend.