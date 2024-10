Vier Verletzte bei schwerem Unfall: 17-Jähriger in künstlichem Tiefschlaf

Kurz nach 6 Uhr in der Früh kollidierten aus bisher unbekannter Ursache ein Wagen sowie ein Klein-LKW frontal miteinander, wobei der 17-jährige Lenker des Autos massiv im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Beifahrerin des Autofahrers sowie die beiden Insassen des Klein-LKW konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen und wurden nur leicht verletzt.

©Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag | Fladl D. Mehrere Einsatzkräfte… ©Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag | Fladl D. …wurden nach Mariazell alarmiert.

17-Jähriger in künstlichen Tiefschlaf versetzt

Der eingeklemmte 17-jährige wurde noch im Fahrzeug umgehend notärztlich Erstversorgt und im Anschluss unter Einsatz hydraulischer Rettungsgeräte aus dem Fahrzeug gerettet. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der Patient noch vor Ort in künstlichem Tiefschlaf versetzt und mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Die Leichtverletzten wurden mit Rettungswägen in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur gebracht.

©Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag | Fladl D. Der 17-Jährige wurde von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug gerettet.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz standen das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag mit zwei Notarzteinsatzfahrzeugen, drei Rettungswägen und dem Kommandofahrzeug, der Notarzthubschrauber Christophorus 3, die Freiwilligen Feuerwehren Mariazell, Gollrad und Turnau sowie die Polizei.

#Update: Einsatzbericht der Polizei

Nun informiert auch die Polizei über den Unfall: „Gegen 6.20 Uhr war ein 17-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Amstetten (NÖ) und eine gleichaltrige Beifahrerin aus dem Bezirk Scheibbs (NÖ) auf der B20 von Gußwerk kommend in Fahrtrichtung Bruck an der Mur unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet er bei Straßenkilometer 96,4 auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Klein-Lkw, gelenkt von einem 52-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Einsatzkräfte der Feuerwehren Gollrad und Mariazell befreiten den schwer verletzten 17-Jährigen aus dem total beschädigten Pkw.“ Die B20 war an der Unfallörtlichkeit von 6.20 bis 7.30 Uhr gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2024 um 12:08 Uhr aktualisiert