Mehr Geld für 130.000 Österreicher: Strom ist wieder „wertvoller“

Der "Marktpreis" für Strom ist im vergangenen Monat wieder etwas gestiegen. 130.000 Photovoltaik-Anlagenbesitzer in Österreich wird es freuen.

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024

Die staatliche Abwicklungsstelle „OeMAG“ zahlt erstmals seit Monaten wieder mehr als sechs Cent pro Kilowattstunde an private Photovoltaikanlagen-Besitzer, die ihren Strom in das Netz einspeisen. Wie die „APA“ berichtet, würden einzelne Stromanbieter und Energiegemeinschaften den Photovoltaik-Strom sogar um noch etwas mehr abnehmen. Der Vergangenheit gehören aber wohl Einspeisevergütungen von 50 Cent und mehr an – wie sie während der Energiekrise der Fall waren.

„Marktpreis“ für PV-Strom lag im Jänner noch bei 8,14 Cent

Der „Marktpreis“ selbst ist jener Maßstab für Photovoltaik-Strom, von dem die „OeMAG“ ausgeht. Dieser war im Jänner noch bei 8,14 Cent, ist aber bis zum Sommer Monat für Monat gesunken. Von April bis Juni lag er überhaupt nur bei 4,65 Cent. Nachdem es in den vergangenen Monaten aber wieder leicht bergauf gegangen ist, wurde eingespeister Sonnenstrom im September bereits wieder um 6,04 Cent „abgekauft“. Immerhin: Rund 130.000 Photovoltaik-Anlagenbetreiber hatten in Österreich zuletzt Marktpreisverträge mit der „OeMAG“. Einspeisen kann man den Strom über die staatliche Organisation bis zu einer maximalen Leistung von 500 kWp.

Photovoltaik-Ärger in Kärnten

Gerade in Kärnten hat es Rund um das Thema Photovoltaik in den vergangenen Tagen große Aufregung gegeben. Die Förderung für neue Anlagen-Besitzer ist nämlich mit Anfang Oktober ausgeschöpft gewesen, die nächste Förderung startet aber erst im Jänner. Wieso das dennoch kein Problem für jene Kärntner ist, die ihre Anlagen noch vor Jahresbeginn 2025 fertigstellen, erfahrt hier hier: Photovoltaik-Ärger: „Bürger werden im Stich gelassen“.