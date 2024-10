Sechs Richtige bei LottoPlus: Niederösterreicher freut sich

Spannung vor dem Lotto-Vierfachjackpot

Lotto-Fans können sich freuen: Am kommenden Mittwoch steht ein Vierfachjackpot an, bei dem rund 5,5 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“ auf dem Spiel stehen. Bereits zum vierten Mal in Folge konnte niemand den Sechser knacken. Am vergangenen Sonntag erzielten allerdings drei Spielteilnehmereinen Fünfer mit Zusatzzahl und sicherten sich jeweils mehr als 55.000 Euro. Die Gewinner kommen aus Niederösterreich, Salzburg und von der Online-Plattform win2day.

LottoPlus bringt Solo-Sechser

Während beim regulären Lotto niemand die sechs Richtigen traf, konnte sich ein Niederösterreicher aus dem Waldviertel bei LottoPlus freuen. Mit dem fünften Tipp auf einem Normalschein gelang ein Solo-Sechser, der einen Gewinn von rund 343.000 Euro einbrachte. In der nächsten LottoPlus-Runde warten erneut rund 300.000 Euro.

Joker mit Doppeljackpot

Auch der Joker hält diese Woche einen doppelten Gewinn bereit. Auf einem in Oberösterreich gespielten Lottoschein war die richtige Ziffernkombination zu finden – jedoch wurde die Option „Nein“ angekreuzt, sodass es keinen Gewinner im ersten Rang gab. Am Mittwoch wartet nun ein Doppeljackpot mit etwa 700.000 Euro.