Wort des Jahres 2024: Nachfolge für „Kanzlermenü“ gesucht

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sorgte im vergangenen Jahr mit seinem kontroversen Kommentar, dass ein Hamburger bei McDonald’s die „billigste warme Mahlzeit in Österreich“ sei, für heftige Diskussionen.

„Kanzlermenü“: Vom McDonald’s-Sager zum Wort des Jahres

Der Satz wurde rasch zum geflügelten Wort und erlangte mit „Kanzlermenü“ sogar den Titel Wort des Jahres 2023. Nun wird der Nachfolger gesucht. Die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) führt in Kooperation mit der APA – Austria Presse Agentur die jährliche Kür durch. Die Vorwahl für 2024 läuft bis zum 28. Oktober, bei der alle Interessierten Vorschläge für das Wort des Jahres einreichen können.

Unwort und Jugendwort des Jahres

Neben dem Wort des Jahres wird auch das Unwort gewählt. 2023 entschied der Begriff „Klimaterroristen“ die Wahl in dieser Kategorie. Das Jugendwort des Jahres ging mit „Brakka“ an einen beliebten Ausdruck der jüngeren Generation. Besonders große Aufmerksamkeit erregte der Spruch des Jahres. Metallgewerkschafter Reinhold Binder gewann 2023 mit dem markanten Zitat: „Mit de Einmalzahlungen können’s scheißen gehen“. Auf der anderen Seite ging der Unspruch des Jahres an den FPÖ-Politiker Gottfried Waldhäusl, der in einer Diskussion mit einer jugendlichen Zuwanderin sagte: „Dann wäre Wien noch Wien“, als Antwort auf die Frage, was Wien ohne die vielen Zuwanderer wäre.

So läuft die Wahl ab

Bis zum 28. Oktober können Vorschläge auf der Webseite zum Wort des Jahres eingereicht werden. Danach sortiert eine Jury die Einmeldungen aus und wählt die Fixstarter. Ab dem 29. Oktober bis zum 4. Dezember kann dann online über das Wort, Unwort, Jugendwort sowie Unspruch und Spruch des Jahres abgestimmt werden. Die Ergebnisse werden am 5. Dezember von der GSÖD in Graz bekannt gegeben.