Villach rüstet sich für Grippesaison: Kostenlose Impfung im Rathaus

In der Abteilung für Gesundheit und Prävention der Stadt Villach bereitet man sich aktuell auf die Grippesaison vor. „Wir bieten nicht nur ein breites Spektrum an Beratungsleistungen und Impfungen an, sondern ab dieser Woche auch die kostenlose Grippeimpfung als wichtige Serviceleistung“, erklärt Gesundheitsreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Ab Donnerstag, dem 10. Oktober, bis voraussichtlich Jahresende bietet die Abteilung Gesundheit und Prävention eben diese Grippeimpfung an. Immer donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr wird geimpft, die Termine können über den Onlineterminkalender gebucht werden. So bekommt man seinen Wunschtermin und minimiert die Wartezeit. Zum Impftermin muss die E-Card mitgenommen werden. Geimpft wird nur mit Termin, falls jemand das Onlineangebot nicht nutzen kann, ist auch eine telefonische Vereinbarung unter der Impfhotline (04242/205-2525) möglich.

