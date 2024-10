Wieder und wieder: Pensionist (81) wird mehrmals Opfer von Betrügern

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024, 13:39 / ©Andrea Piacquadio/Pexels

Im Dezember 2023 ist ein 81-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land im Internet auf eine Werbung für eine gewinnbringende Anlage von Kryptowährung gestoßen. Er hat in weiterer Folge hunderte Euro überwiesen, wobei ihm eine Vervierfachung des Gewinns versprochen worden ist – und das auch noch innerhalb von vier Wochen!

Plötzlich meldete sich der „Firmenchef“

Nachdem er den Betrag aber nicht erhalten hatte, machte er im Internet eine Firma ausfindig, die ihm helfen sollte, das Geld zu erhalten. Ihm wurden noch einmal mehrere zehntausend Euro Gewinn versprochen, wenn er einige tausend Euro überweisen würde, was er schließlich auch machte – wieder gab es kein Geld. Schließlich hat sich dann sogar der „Firmenchef“ persönlich gemeldet. Wieder gab es ein Versprechen: Wenn der 81-Jährige noch einmal einige tausend Euro überweisen würde, würde er sogar mehrere 100.000 Euro bekommen. Der Pensionist konnte abermals nicht wiederstehen und überwies. Doch wie auch die beiden Male davor, blieb eine Geldauszahlung aus. Das zeigte er dann schließlich am 2. Oktober 2024 an.

Zwei Tage später war Pensionist wieder an der Dienststelle

Ermittler haben ihn bei der Einvernahme dann ausdrücklich darauf hingewiesen, keinen weiteren Kontakt zu suchen und kein Geld mehr zu überweisen. Zwei Tage später tauchte der 81-Jährige dann wieder bei der Dienststelle auf – er war abermals Opfer eines Betrugs geworden. Eine Frau hatte ihm versprochen, dass sie ihm das Geld zurückholen könnte. Dazu hat der Kärntner eine Software auf seinem Handy installiert, woraufhin mehrere tausend Euro abgebucht wurden. Weitere Ermittlungen sind nun noch erforderlich, erklärt die Polizei.