Mordalarm in Wien: Mann mit Axt erschlagen?

Mordalarm in Wien-Favoriten. Im Sonnwendviertel wurde ein Mann tot in einer Wohnung gefunden, er soll mit einer Axt erschlagen worden sein, wie die „Kronen Zeitung“ heute berichtet. Ein Tatverdächtiger soll sich in Niederösterreich auf einer Polizeiinspektion gestellt haben, die „Wega“ ist daraufhin in die Wohnung und soll dort die Leiche entdeckt haben. „Es wird wegen eines Gewaltverbrechens in Favoriten ermittelt“, erklärt Polizei-Pressesprecher Markus Dittrich auf Nachfrage von 5 Minuten. Ob es sich um Mordermittlungen handelt, wollte man weder bestätigen noch dementieren.