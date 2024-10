Schockmoment bei Bauarbeiten: Kleiner Skorpion sorgt für große Aufregung

Heute Vormittag wurde in Villach bei Arbeiten an der Außenfassage eines Restaurants ein ungewöhnlicher Zeitgenosse entdeckt: Die Arbeiter staunten nicht schlecht, als sie einen kleinen schwarzen Skorpion erblickten. Sie verständigten den Reptilienzoo Happ, wo man sich nun um den Findling kümmert.

Artenfrage noch ungeklärt

„Unsere Tierpflegerin ist gleich hingefahren und hat den Skorpion geholt“, erklärt Helga Happ, die Leiterin des Klagenfurter Reptilienzoos Happ im Gespräch mit 5 Minuten. Nun wird er von Happ und ihrem Team gefüttert und gepflegt. „Wir wissen noch nicht zu hundert Prozent, um welche Art es sich handelt“, so die Spezialistin. Sie hat aber eine Vermutung: „Ich tippe darauf, dass es sich um einen italienischen Einwanderer handelt, einen Euscorpius italicus.“ Zur endgültigen Klärung dieser Frage hat sie ein Bild des Skorpions an den Biologen und Spinnenexperten Dr. Christian Komposch geschickt, eine Antwort steht noch aus.

Blinder Passagier in einer Obst- oder Gemüselieferung?

Prinzipiell seien eingeschleppte Skorpione in Kärnten nichts Ungewöhnliches, wie die Expertin informierte: „Wahrscheinlich kam er mit einer Obst- oder Gemüselieferung aus Italien herauf. Das passiert immer wieder, auch im Koffer von Urlaubern verstecken sich manchmal Skorpione und gelangen so nach Österreich.“ Falls sich Happs Vermutung bestätigt und es sich bei dem Findling um einen Italienskorpion handelt, besteht kein Grund zur Sorge: „Diese Art ist nur schwach giftig, ein Stich kann mit einem Bienenstich verglichen werden. Es tut ein bisschen weh, ist aber nicht gefährlich.“ Dass es sich nicht um einen heimischen Skorpion handelt, zeigt sich allein an der Größe: „Der gefundene Skorpion ist etwa sechs Zentimeter lang, mit Schwanz sogar sieben Zentimeter.“ Die drei in Kärnten vorkommenden Skorpionarten (Triestiner Skorpion, Gammaskorpion und Deutscher Skorpion) brächten es dagegen nur auf rund vier Zentimeter Länge.