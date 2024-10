Testamentseröffnung bringt Spannung: Schwierige Zeiten für Simone Lugner

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024, 14:19 / ©APA/GEORG HOCHMUTH

Der Druck auf Simone Lugner wächst spürbar, während bereits am Vorabend neue Schlagzeilen um die Familie Lugner auftauchten.

Schwierige Zeiten für Simone Lugner

Simone Lugner hat aktuell mit schwierigen Zeiten zu kämpfen. Vor allem der zunehmende Druck der Familie, insbesondere durch Stieftochter Jacqueline und deren Mutter Christina „Mausi“ Lugner, macht der 42-jährigen Witwe schwer zu schaffen. Sie vermutet, dass ihre kürzliche Entlassung aus der Lugner City auf deren Einfluss zurückzuführen ist. Hinzu kommt die ungewisse Zukunft der Lugner-Villa, in der Simone ein Wohnrecht hat, jedoch nicht sicher ist, ob sie diese behalten kann.

Zerstreuung auf der Kaiser Wiesn

Kurz vor der Eröffnung des Testaments zog es Simone gemeinsam mit ihrer Freundin, Model und Sängerin Beatrice Turin, auf die Kaiser Wiesn in Wien. Während Turin strahlend in die Kamera lächelte, wirkte Simone nachdenklich und sichtlich belastet. Für sie war es vermutlich eine Möglichkeit, für kurze Zeit dem wachsenden Druck zu entkommen. Interessanterweise feierte auch Stieftochter Jacqueline Lugner am selben Abend nur wenige Tische entfernt.