Neue Steuer in Kroatien: Wird Urlaub an der Adria wieder teurer?

Stark gestiegene Preise gepaart mit einer Hitze- und Algenplage haben Kroatien-Urlauber bereits in diesem Sommer aufstöhnen lassen. Auch im nächsten Sommer dürfte der Urlaub an der Adria nicht billiger werden – im Gegenteil. Eine geplante Grundsteuer könnte nämlich dafür sorgen, dass der Kroatien-Urlaub auch im kommenden Jahr teurer wird. Kroatische Medien berichten davon, dass diese zwischen 60 Cent und acht Euro pro Quadratmeter betragen könnte. Dabei dürfte es wohl den Gemeinden überlassen sein, die Höhe der Steuer zu bestimmen.

Kurzurlauber im Fokus Kroatiens

Abgesehen hat es das Land an der Adria vor allem auf Kurzurlauber, die nicht in Hotels sondern in Privatwohnungen ihren Urlaub verbringen. Da Immobilien und Mieteinnahmen gering besteuert seien, habe man in Kroatien das Problem, dass sich einige Vermieter vor allem auf die Kurzzeitvermietung ihrer Immobilie konzentrieren würden, meint etwa Kroatiens Finanzminister Marko Primorac gegenüber dem TV-Sender „RTL“.

Bettpauschale in Kroatien soll erhöht werden

Während in diesem Punkt noch einige Fragen offen sind, ist eines bereits fix: Die Bettpauschale vor allem für ebenjene Vermieter soll erhöht werden. Aktuell liegt diese noch bei 199 Euro pro Bett pro Jahr, künftig wird sie zwischen 150 bis 300 Euro in Tourismusregionen mit größerem Andrang und zwischen 100 und 200 Euro in weniger stark entwickelten Tourismusregionen betragen. In den übrigen, schwachen Tourismusregionen, wird sie dann zwischen 20 und 150 Euro liegen.

Änderung in Kroatien steht an

Doch nicht nur eine negative Änderung steht für Kroatien-Urlauber aktuell in den Startlöchern. Geplant wird nämlich eine Revolution bei der Maut. Während man aktuell noch häufig vor Mautstationen im Stau steht, könnte das zukünftig der Vergangenheit angehören. Mehr dazu hier: Kroatien-Urlauber aufgepasst: Große Änderung bahnt sich an.