Unfall in Tirol: Alko-Lenkerin schlÃ¤gt Ersthelfer – Vier Verletzte

Schwerer Unfall in Kufstein: Alkoholisierte Lenkerin flüchtet nach Crash und greift Helfer an.

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024, 15:53 / ©5 Minuten

Am Samstag, den 5. Oktober 2024, kam es in Kufstein zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Frau lenkte einen Klein-Lkw auf der Münchner Straße stadtauswärts, als sie in einer Unterführung die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen prallte gegen den Randstein und geriet auf den Gehsteig, wo er mit einer Mauer kollidierte, bevor die Lenkerin das Fahrzeug wieder auf die Straße zurücklenkte. Ein Notruf wurde automatisch durch die E-CALL-Funktion des Fahrzeugs ausgelöst.

17-Jähriger vorerst bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert

An Bord befanden sich neben der 21-jährigen Fahrerin vier weitere Jugendliche, im Alter von 16 und 17 Jahren. Der 17-jährige männliche Insasse war zunächst nicht ansprechbar und wurde nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Insgesamt erlitten vier Personen Verletzungen unbestimmten Grades.

Fluchtversuch nach Unfall

Nach dem Unfall versuchte die Lenkerin, mit dem beschädigten Fahrzeug zu fliehen. Ein 24-jähriger Österreicher verhinderte jedoch die Flucht und wurde daraufhin von der Frau mit einem Handy gegen die Schläfe geschlagen, was ihm Verletzungen zufügte. Ein Alkotest der Unfallverursacherin ergab, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Sie wird nun wegen des Vorfalls bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck und der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.