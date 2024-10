Erkältung und Covid: Krankenstände in Österreich steigen rapide

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024, 16:24 / ©Gustavo Fring auf pexels.com

Die aktuelle Lage der Arbeitsunfähigkeitsmeldungen (AU-Meldungen) in Österreich zeigt einen deutlichen Anstieg der Erkrankungen. Wie Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), betont, steigen die Krankenstände vor allem aufgrund von grippalen Infekten und Covid-19. „Wir erleben derzeit eine steigende Anzahl an Krankenständen. Bitte denken Sie daran, die Möglichkeiten der Schutzimpfungen zu nutzen“, so Krauter.

Kostenlose Impfungen als wirksamer Schutz vor Grippe und Covid

Der neue Influenza-Impfstoff sowie die Covid-19-Impfung stehen kostenfrei für alle in Österreich lebenden Personen zur Verfügung. Krauter empfiehlt, neben den Impfungen auch Hygienemaßnahmen wie Händedesinfektion und das Tragen von Masken bei großen Menschenansammlungen nicht zu vernachlässigen, um Infektionen zu verhindern.

Arbeitsunfähigkeitsmeldungen im Jahresvergleich stark angestiegen

Die Zahlen der Kalenderwochen 40 des Jahres 2024 zeigen im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Zunahme der Arbeitsunfähigkeitsmeldungen. Besonders in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich gab es einen markanten Anstieg der Erkrankungen. Während in der Kalenderwoche 40 des Jahres 2023 österreichweit insgesamt 271.526 AU-Fälle gemeldet wurden, stieg diese Zahl im Jahr 2024 auf 290.972 Fälle an.

Grippale Infekte und Covid-19 treiben Krankheitszahlen nach oben

Die stärksten Zuwächse gab es bei den grippalen Infekten, mit einem Anstieg von rund 20.000 Fällen. Auch die Anzahl der Covid-Infektionen stieg spürbar, da es seit Juli 2023 keine Meldepflicht mehr gibt und das Infektionsgeschehen hauptsächlich über das Abwassermonitoring verfolgt wird. Im Vergleich zur Vorjahreswoche ist auch die Influenza leicht angestiegen, was auf die derzeitigen Infektionswellen hindeutet.