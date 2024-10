Immer mehr Krankenstände: Tausende Kärntner kämpfen gegen Grippe

Sowohl die grippalen Infekte als auch die Covid-Infektionen haben im Vergleich zur Vorwoche zugenommen. Der Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse, Dr. Andreas Krauter, appelliert an die Bevölkerung: „Wir erleben derzeit eine steigende Anzahl an Krankenständen. Bitte denken Sie daran, die Möglichkeiten der Schutzimpfungen zu nutzen. Der neue Influenza-Impfstoff steht bereits kostenlos für alle in Österreich lebenden Personen zur Verfügung, auch die Covid-Impfung ist gratis.“

Infektionsgeschehen wird über Abwassermonitoring beobachtet

Seit dem 1. Juli 2023 ist Covid-19 keine meldepflichtige Erkrankung mehr, weshalb auch weniger getestet wird. Das tatsächliche Infektionsgeschehen wird daher über das Abwassermonitoring beobachtet. Die ÖGK empfiehlt weiterhin, an Schutzmaßnahmen wie Händedesinfektion und das Tragen von Masken bei größeren Menschenansammlungen zu denken.

Immer mehr Krankenstände in Kärnten

In Kärnten waren in der vergangenen Woche insgesamt 650 Personen wegen Corona krank gemeldet. In der Woche zuvor waren das noch 600. Einen größeren Anstieg hat aber vor allem jene Gruppe, die einen grippalen Infekt mit sich herumtragen, erhalten. Von 4.054 Personen, die in der Woche zuvor in Kärnten krank gemeldet waren, ist diese Zahl in der Vorwoche auf 4.458 Personen gestiegen. Insgesamt ist auch die Zahl jener Menschen, die arbeitsunfähig waren, von 13.577 auf 15.124 angestiegen.