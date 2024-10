Geiselnahme: Österreichischer Familienvater gefangen in Israel

Ein Jahr nach den brutalen Terroranschlägen der Hamas auf Israel ist die Situation im Nahen Osten weiterhin kritisch. Täglich feuert die Hamas Raketen auf israelisches Territorium, was zu einer Eskalation des Konflikts in der Region führt. Österreich hat bereits 37 Millionen Euro an humanitärer Hilfe bereitgestellt, um die leidenden Menschen in Gaza und der Umgebung zu unterstützen.

Ein Ende des Leidens: Schallenbergs eindringlicher Appell

Außenminister Alexander Schallenberg äußerte sich besorgt über das anhaltende Leiden: „365 Tage später muss das Leiden der Menschen und die Spirale der Gewalt endlich ein Ende haben. Alle würden dabei verlieren.“ Er fordert einen sofortigen Waffenstillstand, der nicht nur die Geiseln befreien, sondern auch die humanitäre Lage in Gaza verbessern könnte.

Familienvater unter den Geiseln

Unter den Geiseln befindet sich Tal Shoham, ein österreichisch-israelischer Familienvater. Das Außenministerium sowie die österreichische Botschaft in Tel Aviv stehen in ständigem Kontakt mit seiner Familie und setzen sich intensiv für seine Freilassung ein. Schallenberg betont die Wichtigkeit, den Teufelskreis der Gewalt zu durchbrechen und appelliert an die Notwendigkeit einer politischen Lösung: „Wir müssen jene vernünftigen Stimmen in der Region stärken, die sich für eine friedliche Lösung einsetzen.“