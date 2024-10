Grippe, Covid, Infekt: Über 40.000 Steirer im Krankenstand

Bei den Krankenständen in der Steiermark wurde erneut ein Anstieg verzeichnet. So gab es in der Kalenderwoche 40 40.492 Krankenstände, wie die ÖGK in einer aktuellen Aussendung mitteilt. Davon wurden unter anderem 11.680 Krankenstände aufgrund von grippalen Infekten gemeldet und 74 aufgrund von Grippe-Erkrankungen. 1.990 Krankschreibungen gab es aufgrund von Corona-Fällen. Die restlichen Krankenstände sind auf andere Gründe zurückzuführen. In der Kalenderwoche 39 waren es übrigens noch 38.364 Krankenstände. Vergleicht man die Zahlen mit dem Jahr 2023, so gab es hier in der Kalenderwoche 40 36.642 und in der Kalenderwoche 39 36.643 Krankenstände.

ÖGK-Tabelle mit den Krankenständen der Kalenderwoche 40 aus den Jahren 2024 und 2023 im Vergleich. ©ÖGK | ÖGK-Tabelle mit den Krankenständen der Kalenderwoche 39 aus den Jahren 2024 und 2023 im Vergleich.

Steigende Anzahl an Krankenständen in Österreich

In ganz Österreich wurden in der Kalenderwoche 40 insgesamt 290.972 Krankenstände verzeichnet. „Wir erleben derzeit eine steigende Anzahl an Krankenständen. Bitte denken Sie daran, die Möglichkeiten der Schutzimpfungen zu nutzen. Der neue Influenza-Impfstoff steht bereits kostenlos für alle in Österreich lebenden Personen zur Verfügung, auch die Covid-Impfung ist gratis. Impfen bildet den besten Schutz vor einer Infektion und der Gefahr, die Erkrankungen im persönlichen Umfeld weiter zu verbreiten. Denken Sie auch an die Möglichkeiten des Schutzes durch Händedesinfektion und das Tragen von Masken bei großen Menschenansammlungen“, betont Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse. Übrigens: Seit 1. Juli 2023 gilt Covid-19 nicht mehr als meldepflichtige Erkrankung, wodurch auch weniger getestet wird. Das tatsächliche Infektionsgeschehen ist daher über das Abwassermonitoring sichtbar.