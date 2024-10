Bruder hörte Hilfeschreie: Mann (68) von Ast erfasst – schwer verletzt

Heute Nachmittag wurde ein 68-Jähriger von einem Ast erfasst und schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 in das LKH Villach eingeliefert.

Heute Nachmittag wurde ein 68-Jähriger von einem Ast erfasst und schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 in das LKH Villach eingeliefert.

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024, 18:10 / ©Robert Telsnig

Am Montag, 7. Oktober 2024 war ein 68-jähriger Mann gemeinsam mit seinem 65-jährigen Bruder in einer Waldparzelle im Bereich des Krainbergs, Gemeinde Arnoldstein, Bezirk Villach Land, mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Gegen 13.10 Uhr fällte er eine ca. 12 Meter hohe Tanne mit einem Durchmesser von ca. 35 cm, und zwar so, dass diese bergauf fiel.

68-Jähriger wurde zehn Meter mitgezogen

Aufgrund des extrem steilen und durchfeuchteten Waldgeländes kam diese nicht zu liegen, sondern rutschte hangabwärts. Da der 68-Jährige unmittelbar nach dem Fällschnitt ausrutschte, wurde dieser, während der Baum hangabwärts rutschte, von einem Ast erfasst und ca. zehn Meter mitgezogen.

Mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Villach

Sein Bruder arbeitete mit der Motorsäge in Rufweite, die beiden hatte aber keinen Sichtkontakt. Nach wenigen Minuten hörte dieser die Hilfeschreie seines Bruders und setzte die Rettungskette in Gang. Die Mannschaft des C11 sowie ein Mitglied der Bergrettung brachten den schwer Verletzten mittels Bergesack zu einer Stelle, an dem der Hubschrauber diesen mittels Tau bergen und ins LKH Villach überstellen konnte.