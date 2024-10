Liezen: Startschuss für Fahrbahnsanierung auf der B320

Zunächst werden die Bankette abgetragen. Dann wird die gesamte Asphaltbreite, die zwischen acht und elf Meter variiert, abgefräst, bei ersichtlichen Schadstellen erfolgt eine Tieferfräsung. In diesen Bereichen betragen die neuen Asphaltschichten in Summe 17 Zentimeter, ansonsten neun Zentimeter. „Bei durchschnittlich rund 18.000 Fahrzeugen täglich wird die Sanierung eines 700 Meter langen Abschnitts der B 320 in Liezen West natürlich eine besondere Herausforderung. Deshalb werden auch Arbeiten wie Flächenfräsen und Asphaltieren in der Nacht durchgeführt. In Summe kommt diese Fahrbahnsanierung auf 430.000 Euro“, sagt Verkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang.

Fertigstellung Ende Oktober geplant

„Die Sanierung erfolgt unter Verkehr, also mit halbseitigen Sperren und wechselweisen Anhaltungen. Am Tag wird der Verkehr händisch geregelt, zwischen 20 Uhr und 6 Uhr erfolgt eine Ampelregelung“, so Martin Kerschbaumer von der Baubezirksleitung Liezen. Die letzten Arbeiten, die dann bis 31. Oktober abgeschlossen sein sollten, sind die Herstellung der Bankette und das Versetzen der Leitpflöcke