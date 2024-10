Wasserverunreinigung in Klagenfurt: Ursache bleibt weiterhin unklar

Seit Mitte September kann man das Wasser in Klagenfurt nicht mehr trinken, ohne es abzukochen. Doch die Ursache für die Verunreinigung bleibt weiterhin unklar.

Seit Mitte September kann man das Wasser in Klagenfurt nicht mehr trinken, ohne es abzukochen. Doch die Ursache für die Verunreinigung bleibt weiterhin unklar.

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024, 18:34 / ©5 Minuten

Rund 70.000 Bürger haben bereits wieder sauberes Trinkwasser. Auch die Probenwerte in den noch nicht freigegebenen Gebieten verbessern sich weiter. In diesem Gebiet wird die Ursache der Verunreinigung vermutet. Was genau die Quelle der Verunreinigung war, ist nach wie vor unklar. Mögliche Ursachen könnten private Brunnen, Hydranten oder eine Baustelle sein.

Aktueller Status Auch in den noch nicht freigegebenen Gebieten verbessert sich die Wasserqualität stetig.

Ursache der Verunreinigung wird weiterhin in jenem Gebiet vermutet, welches noch nicht freigegeben ist – konkrete Ursache nach wie vor unklar.

Da man sich nun dem vermuteten Ursprung der Verunreinigung nähert, erfolgen weitere Freischaltungen erst, wenn bestmöglicher Gesundheitsschutz für die Bevölkerung sichergestellt werden kann.

Wasserversorgung am Messegelände täglich von 8 bis 20 Uhr.

Hinweis: Das Wasser der Trinkwasseraufbereitungsanlage ist seit heute, 7. Oktober 2024, geringfügig chloriert. Dies dient zur weiteren Aufrechterhaltung der einwandfreien mikrobiologischen Beschaffenheit des Trinkwassers aus der Anlage.

Hinweis: Das Wasser der Trinkwasseraufbereitungsanlage ist seit heute, 7. Oktober 2024, geringfügig chloriert. Dies dient zur weiteren Aufrechterhaltung der einwandfreien mikrobiologischen Beschaffenheit des Trinkwassers aus der Anlage. Für nicht freigegebene Gebiete gilt weiterhin die Empfehlung der Gesundheitsbehörde – Wasser drei Minuten abkochen.

Einsatzstab der Landeshauptstadt tagt weiterhin

Der Einsatzstab der Landeshauptstadt unter der Leitung von Bürgermeister Christian Scheider tagte daher auch heute, 7. Oktober 2024 wieder. Da die konkrete Ursache der Verunreinigung weiterhin nicht geklärt ist und man sich zwischenzeitlich auch immer mehr dem vermuteten Kerngebiet der Verunreinigung nähert, werden weitere Freischaltungen erst erfolgen, wenn bestmöglicher Gesundheitsschutz für die Bevölkerung sichergestellt werden kann. Dies erfordert Geduld, aber es dient dem vorsorglichen Schutz der Bevölkerung. Die Ursachenforschung läuft parallel auf Hochtouren. Diese Vorgehensweise wurde heute im Einsatzstab beschlossen.

Wasser weiterhin mindestens drei Minuten abkochen

Für alle noch nicht freigegebenen Stadtteile gilt nach wie vor die vorsorgliche Empfehlung der Gesundheitsbehörde. In diesen Gebieten gilt weiterhin die Empfehlung, das Wasser vor dem Trinken rund drei Minuten abzukochen. Danach kann das Wasser bedenkenlos getrunken werden. Duschen, Zähneputzen, Wäsche waschen etc. ist weiterhin mit Leitungswasser bedenkenlos möglich.

Kostenloses Wasser auf dem Messegelände

Für alle Bürger jener Stadtteile, wo das Wasser noch nicht ohne Abkochen verzehrt werden soll, bleibt die Versorgung mit Trinkwasser aufrecht. Auf dem Messegelände (Parkplatz „P3“ – Einfahrt Florian-Gröger-Straße 39) kann weiterhin täglich zwischen 8 Uhr und 20 Uhr kostenlos Wasser abgeholt werden.