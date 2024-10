10 Jahre LAG-Region Villach-Umland: Rückblick auf erfolgreiche Projekte

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024, 18:41 / ©LAG Villach-Umland

Am Freitag, dem 4. Oktober 2024, fast genau 10 Jahre nach der konstituierenden Sitzung, fanden im Veranstaltungssaal des VIVEA Hotels Bad Bleiberg die Feierlichkeiten anlässlich des 10-jährigen Bestehens der LEADER-Region Villach-Umland statt.

Martin Gruber überbrachte Glückwünsche

Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber besuchte die Veranstaltung, überbrachte Glückwünsche und betonte in seinen Grußworten die Wichtigkeit der Arbeit in den Regionen. Von Seiten der Förderstelle das Landes Kärnten nahm der zuständige Sachgebietsleiter, Martin Mießl, an der Feier teil.

Erfolgreiche Projekte

Zum ersten Mal wurde der Jubiläumsfilm „10 Jahre LAG Region Villach-Umland – Wir holen

die Region vor den Vorhang„, eine Zusammenarbeit der LEADER-Region mit Alex Barendregt gezeigt. Der Film nahm die Besucher mit auf eine Reise durch die Region und zeigte die Vielzahl an verwirklichten Projekten aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Dabei kamen auch Gesichter und Partner der LEADER-Region vor die Kamera, die die Bedeutung der Regionalentwicklung und des LEADER-Programms für die Region beschrieben.

Engagement und innovative Ideen

Es war ein gelungenes Fest, das die hervorragende Arbeit der Regionalentwicklung und des

LEADER-Programms der letzten Jahre vor den Vorhang holte und die wertschätzende

Zusammenarbeit aller Beteiligten einmal mehr unterstrich. Eindrucksvoll wurde gezeigt, was

in der Region durch Engagement und innovative Ideen erreicht werden konnte.