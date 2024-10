Fußgängerin (96) verletzt: Autofahrer übersah sie beim Rückwärtsfahren

Verkehrsunfall in Tirol: Eine 96-jährige Fußgängerin wurde dabei verletzt.

Verkehrsunfall in Tirol: Eine 96-jährige Fußgängerin wurde dabei verletzt.

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024, 18:45 / ©5 Minuten

Am Montag, den 7. Oktober 2024, ereignete sich gegen 13.30 Uhr ein Verkehrsunfall im Bezirk Schwaz. Ein 76-jähriger Mann aus Österreich fuhr rückwärts aus einer Ausfahrt und übersah dabei eine 96-jährige Fußgängerin, die sich hinter dem Fahrzeug befand. Der Zusammenstoß führte dazu, dass die Seniorin zu Boden fiel und sich Verletzungen zuzog. Die Rettungskräfte trafen schnell am Unfallort ein, um der verletzten Frau Erste Hilfe zu leisten. Im Anschluss wurde sie mit unbestimmten Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus Schwaz transportiert, wo sie weiter behandelt werden konnte.