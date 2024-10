9 Plätze, 9 Schätze: Schloss Eggenberg unter den nominierten „Schätzen“

Für eindrucksvolle Bilder ist wieder gesorgt, wenn Armin Assinger und Barbara Karlich gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios und zahlreichen Prominenten aus den Bundesländern Österreichs schönsten verborgenen Platz küren. Unzählige heimische Schätze warten noch auf ihre Entdeckung – daher werden am Samstag, dem 26. Oktober 2024, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in der gleichnamigen ORF-TV-Show ein weiteres Mal „9 Plätze – 9 Schätze“ vorgestellt.

Diese Schätze gehen für die Steiermark ins Rennen

Für die Steiermark treten heuer die Bärenschützklamm, die Giglachseen und das

Schloss Eggenberg in Graz an. Das Schloss-Team freut sich über die Nominierung und verrät auch gleich, warum das Schloss Eggen ein echter „Schatz“ ist. Aber seht selbst:

Bundesländer-Voting endet am 7. Oktober

Die insgesamt 27 Auswahlplätze wurden vom 1. bis 3. Oktober in „Bundesland heute“, in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at vorgestellt. Vom 3. bis 7. Oktober kann dann telefonisch oder per SMS mitbestimmt werden, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland in „9 Plätze – 9 Schätze“ vertreten ist. Wer also dem Schloss Eggenberg zum Sieg verhelfen will, muss schnell sein. Am 9. Oktober werden die jeweiligen Landessieger multimedial vorgestellt.

Telefonisch oder per SMS voten Steiermark

Bärenschützklamm: 0 90105 909 16 (0,50€) Schloss Eggenberg Graz: 0 90105 909 17 (0,50€) Giglachseen: 0 90105 909 18 (0,50€) Die Voting-Regeln findest du hier.

Diese „Schätze“ gehen 2024 für die Bundesländer ins Rennen: BURGENLAND

Burg Bernstein

Stoober Biri

Leuchtturm Podersdorf KÄRNTEN

Emberger Alm

Dösener See

Burgenstadt Friesach NIEDERÖSTERREICH

Anninger

Bergwerksee Langau

Maria Taferl OBERÖSTERREICH

Tanner Moor

Steyrtalbahn

Taferlklaussee SALZBURG

Schrannenmarkt

Hacklberger Seen

Gadaunerer Schlucht STEIERMARK

Bärenschützklamm

Schloss Eggenberg Graz

Giglachseen TIROL

Hall

Granatkapelle

Burg Ehrenberg VORARLBERG

Harder Seeufer

Propstei St. Gerold

Wasserwanderweg Hittisau WIEN

Friedhof der Namenlosen

Staatsoper

Stammersdorfer Kellergasse

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2024 um 18:57 Uhr aktualisiert