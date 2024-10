Kollision vor Grazer Einkaufzentrum: Lenkerin (42) verletzt

Gegen 15 Uhr fuhr ein 57-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz am heutigen Montag, 7. Oktober 2024, am linken Fahrstreifen der zweispurigen Liebenauer Tangente in Richtung Autobahnzubringer Graz-Ost. Dabei kam es im Kreuzungsbereich mit der Ostbahnstraße (Einfahrt EKZ Murpark) zur Kollision mit einer 42-jährigen Pkw-Lenkerin aus Graz. Sie war mit ihrem Pkw vom Zubringer kommend in Richtung stadteinwärts (Stadion) unterwegs und beabsichtigte nach links in Richtung EKZ Murpark einzubiegen. Dabei kam es zur genannten Kollision, bei der die 42-Jährige leicht verletzt und in der Folge im LKH Graz ambulant behandelt wurde. Der 57-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Zeugen gesucht: Polizei bittet um Hinweise

Entgegen der dortigen Ampelregelung gaben beide Unfallbeteiligten bei der Unfallaufnahme an, Grünlicht für ihre jeweilige Fahrtrichtung gehabt zu haben. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Hinweise werden an: Verkehrsinspektion I (Tel. 059133/65-4110) erbeten.