Schock-Diagnose für Baby Leonidas: Krankheit bedroht sein Leben

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024, 19:45 / ©Geben für Leben

Eigentlich war Leonidas ein kräftiges und kerngesundes Baby, wie der Verein „Geben für Leben“ erklärt. Bis nach sieben Wochen die Schock-Diagnose eintraf. Zuvor hatte er plötzlich aufgehört zu essen und weinte immer häufiger, dann kam auch noch das Fieber. Als die Eltern ihr Baby untersuchen ließen, wurde ihnen der Boden unter den Füßen weggerissen. Die Diagnose: Akute Lymphatische Leukämie (ALL) – also Blutkrebs.

©Geben für Leben Leonidas hat Leukämie (Blutkrebs) und braucht dringend eine lebensrettende Stammzellspende.

Es gibt noch Hoffnung für Leonidas

Obwohl den Eltern bewusst ist, dass die bösartige Erkrankung das noch junge Leben von Leonidas bedroht, wissen sie auch, dass es Hoffnung gibt. „Durch die Transplantation gesunder Stammzellen eines passenden Spenders oder einer passenden Spenderin könnte Leonidas geheilt werden und ein normales Leben führen“, erklärt man seitens „Geben für Leben“.

Was macht der Verein „Geben für Leben“? „Geben für Leben ist ein gemeinnütziger Verein in Vorarlberg mit der Mission, lebensrettende Stammzellspender für an Leukämie erkrankte Menschen zu finden“, heißt es dazu auf der Website des Vereins selbst. Der Verein hat die erste private Stammzell- und Knochenmarkspenderdatei Österreichs gegründet.

So könntest du zum Lebensretter werden

Der Verein „Geben für Leben“ ruft daher nun alle gesunden Menschen zwischen 17 und 45 Jahren dazu auf, sich typisieren zu lassen. Das gehe mit einem einfachen und vor allem schmerzfreien Wangenabstrich. Damit erhält man die Chance nicht nur Leonidas, sondern vielleicht auch einem anderen Patienten irgendwo auf der Welt das Leben zu retten.

So kannst du dich als potenzieller Stammzellspender registrieren lassen

Obwohl regelmäßig auch Typisierungsaktionen stattfinden, muss man nicht zwingend zu einer solchen fahren, um sich typisieren zu lassen. Das geht auch ganz einfach, indem man sich hier online registriert und sich das Lebensretter-Set ganz einfach nach Hause schicken lässt. „Die Registrierung als Stammzellspender dauert nur wenige Minuten, doch sie kann für einen Leukämiepatienten ein ganzes Leben bedeuten“, weiß man bei „Geben für Leben“ nur zu gut. Will man aber doch lieber zu einer Typisierungsaktion gehen, findet ihr hier heraus, wo sie in nächster Zeit so stattfinden.