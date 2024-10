„Letzte Runde“: Grazer Lokal Thirsty Heart schließt seine Pforten

Vor allem für seine große Auswahl an Craft Beer war das Thirsty Heart in der Grazer Innenstadt bekannt. Nun schließt das Lokal endgültig seine Pforten. Bereits im Juli hatten die Betreiber verkündet, dass der Betrieb heuer für immer schließen würde. Ursprünglich wollte man noch bis Ende November geöffnet haben – nun kommt das Aus doch früher, als erwartet. „Unverhofft können wir den Vertrag im @thethirstyheartgraz doch früher verlassen und öffnen kommenden Montag ab 13 Uhr ein letztes Mal“, schreiben die Betreiber am 4. Oktober in den Sozialen Medien. Damit öffnet The Thirsty Heart heute, 7. Oktober, wohl ein letztes Mal seine Pforten.

„Einfach nicht mehr tragbar“

Für die Schließung soll es mehrere Gründe geben. Eine Weiterführung sei laut Betreibern „einfach nicht mehr tragbar“ gewesen. „Wir sagen DANKE für eine mega Zeit mit euch und hoffen das wir mit einigen von euch am Montag nocheinmal anstoßen können“, verabschieden sich die Betreiber. Dabei sollen nicht nur Getränke aufgebraucht sondern auch Teile des Inventars und Dekoration einen neuen Besitzer finden. „Also kommt vorbei trinkt ein Bier und schnappt euch ein Erinnerungsstück aus dem Thirsty, alles gegen eine freiwillige Spende!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2024 um 20:46 Uhr aktualisiert