Schwanzabriss und Beckenbruch: Kater Lucky braucht deine Hilfe

Vergangenen Mittwoch machte Tierliebhaberin Viktoria auf einer Schnellstraße in Wolfsberg einen traurigen Fund: Im strömenden Regen lag dort eine Katze, die wohl von einem Auto überfahren worden war. Sie und ihr Freund nahmen das verletzte Tier mit ins Klagenfurter TiKo, wo ihnen am nächsten Tag die Diagnose gestellt wurde, dass der erst rund sechs Monate alte Kater einen Beckenbruch und einen Schwanzabriss habe. „Er hat sehr starke Nervenschäden am Ende der Wirbelsäule, dass er dadurch nicht alleine aufs Klo kann, und auch eine starke Schwellung im Beckenbereich, die auf die Blase und von oben und unten auf die Harnröhre drückt“, erklärte Viktoria gegenüber 5 Minuten.

©KK Der Kater erlitt einen Schwanzabriss und die starke Schwellung im Beckenbereich drückt auf seine Blase.

Kuschelbedürftiger Kater braucht teure Behandlungen

„Wenn er es nicht schafft, bis übers Wochenende aufs Klo zu gehen, muss er erlöst werden“, teilten die TiKo-Mitarbeiter dem Paar mit. Damit gaben sich die tierliebenden Kärntner jedoch nicht zufrieden und setzten weitere Schrite. „Wir hatten ihn schon so ins Herz geschlossen, also holten wir ihn ab und gingen Freitagfrüh zu unserem eigenen Tierarzt. Dort bekam er dann die richtigen Schmerzmittel und sie drückten ihn regelmäßig die Blase aus“, erzählt Viktoria. Mittlerweile haben sie sich schon an den kuschelbedürftigen neuen Familienzuwachs gewöhnt: „Er ist jetzt immer über die Nacht bei uns zuhause und bekommt endlos viel Liebe, er ist so ein süßer Kater, er will dauerhaft kuscheln und schmusen“, schwärmt die Tierliebhaberin.

©KK Lucky ist froh über die Liebe und Hilfe, die ihm Viktoria und ihr Freund entgegenbringen.

Spendenaufruf, um Tierarztkosten zu decken

Ihr großes Anliegen ist es nun, dem Kater, den sie „Lucky“ getauft haben, das Leben zu retten und ihm alle notwendigen medizinischen Behandlungen zu ermöglichen. Doch das gestaltet sich ohne Hilfe als schwierig, wie Viktoria erklärt: „Da wir aber mehrere Katzen haben und gerade erst sehr hohe Tierarztkosten hatten, da einer unserer Kater Krebs hatte, haben wir momentan nicht die finanziellen Möglichkeiten dazu.“ Darum bittet Viktoria nun die Öffentlichkeit um Spenden, um ihr dabei zu helfen, Kater Lucky eine zweite Chance zu geben: „Wir haben täglich Tierarztkosten zwischen 130 und 260 Euro und er gehört auf jeden Fall noch länger behandelt. Jede kleine oder große Spende kann einen Unterschied machen und uns dabei helfen, sein Leben zu retten.“