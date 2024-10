Regen im Westen, Südwind im Osten: So wird das Wetter in Kärnten

Der heutige Dienstag zeigt sich zweigeteilt. Während es in Oberkärnten schon Vormittag zu regnen beginnt, bleibt es in Unterkärnten bis zum Abend hin trocken.

Der heutige Dienstag zeigt sich zweigeteilt. Während es in Oberkärnten schon Vormittag zu regnen beginnt, bleibt es in Unterkärnten bis zum Abend hin trocken.

Am Dienstag präsentiert sich das Wetter in Kärnten zweigeteilt. In Oberkärnten dominiert bereits am Vormittag dichte Bewölkung, die Sonne lässt sich kaum blicken. Der Regen setzt zunehmend ein und bestimmt das Wettergeschehen den ganzen Tag über.

Höchstwerte erreichen bis zu 20 Grad

In Unterkärnten zeigt sich die Lage etwas freundlicher. Dort sorgt föhniger Südwind für aufgelockerte Wolken, und mögliche Hochnebelfelder im Klagenfurter Becken lichten sich. Bis in den späten Nachmittag bleibt es größtenteils trocken, bevor sich gegen Abend der Regen ausbreitet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad, mit Südföhn sind sogar bis zu 20 Grad möglich. In der Nacht auf Mittwoch wird verbreitet kräftiger Regen erwartet, insbesondere im Westen.