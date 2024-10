Neue Regeln für Raucher? Die EU plant nun diese Verbote

Rauchverbot im Freien: Die EU plant Maßnahmen, um das Rauchen an öffentlichen Orten zu verbieten.

Veröffentlicht am 7. Oktober 2024, 20:52 / ©Geri Tech auf pexels.com

Die Europäische Union hat eine neue Initiative ins Leben gerufen, die das Rauchen von Zigaretten an öffentlichen Plätzen im Freien stark einschränken soll. Bald könnten Bereiche wie Haltestellen, Freizeitparks und Liegewiesen von den Maßnahmen betroffen sein. Der Vorschlag orientiert sich an den strengen Regelungen Großbritanniens, das bereits vor Lokalen ein Rauchverbot einführen will.

Inspiration aus Großbritannien

Die britische Regierung geht sogar noch weiter und plant, Einweg-E-Zigaretten zu verbieten sowie süße Geschmacksrichtungen und auffällige Verpackungen von Tabakprodukten zu regulieren. Ob die Europäische Union diese zusätzlichen Schritte ebenfalls umsetzen wird, ist derzeit unklar. Eine Entscheidung darüber könnte in den kommenden Wochen im Parlament fallen.

Gesundheitsrisiken durch Passivrauchen

Der Hintergrund dieser Maßnahmen ist die erschreckend hohe Zahl von Todesfällen durch Tabakkonsum in der EU. Jährlich sterben etwa 700.000 Menschen an den Folgen des Rauchens, darunter viele durch Passivrauchen. Laut EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides soll das Rauchverbot im Freien dazu beitragen, den Tabakkonsum in der Öffentlichkeit zu reduzieren und das Rauchen insgesamt weniger normal erscheinen zu lassen, wie die „Krone“ berichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2024 um 21:07 Uhr aktualisiert