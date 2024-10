Moped-Unfall: Jugendliche (15 & 12) bei Kollision mit Auto verletzt

Am späten Montagnachmittag, 7. Oktober, fuhr eine 59-jährige Klagenfurterin mit ihrem Auto die Hans-Sachs-Straße in Richtung Norden. Ein 15-jähriger Klagenfurter fuhr mit seinem Moped, am Sozius sein 12-jähriger Freund, zeitgleich auf der Richard-Wagner-Straße Richtung Osten. An der Kreuzung der beiden Straßen kam es zur Kollision. Die beiden Buben kamen zu Sturz und wurden unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.