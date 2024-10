Sonne und Wolken: So wird das Wetter in der Steiermark am Dienstag

Am Dienstag werden in der Steiermark bis zu 23 Grad erwartet.

„Am Dienstag wird der föhnige Südwestwind stärker und im Tagesverlauf auch in den Tälern und Niederungen strichweise mäßig bis lebhaft auffrischen. Dazu gibt es vielerorts einiges an Sonnenschein und es wird recht mild“, so die Wetterprognose der GeoSphere. Im Oberen Murtal werden recht dichte Wolken erwartet, die Sonne zeigt sich hier voraussichtlich wenig. Am Nachmittag soll es auch im Oberen Ennstal und Ausseer Land trüb werden, nachts können Regenschauer folgen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 4 und 15 Grad, die Höchstwerte erreichen milde 17 bis 23 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2024 um 21:57 Uhr aktualisiert